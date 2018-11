Iran starter stor militærøvelse efter USA's sanktioner

Relateret indhold Artikler

Som et svar på genindførelsen af sanktioner mod Iran har landets luftvåben igangsat en større militærøvelse. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Optagelser fra iransk stats-tv viser iranske missilsystemer og antiluftskyts.



De skal benyttes i øvelsen, der foregår mandag og tirsdag i den nordlige del af landet.



Øvelsen starter samme dag, som USA's præsident, Donald Trump, og hans regering genindfører alle sanktioner mod præstestyret.



Det var sanktioner, der ellers blev fjernet i forbindelse med den internationale atomaftale, som blev aftalt med Iran i 2015.



Sanktionerne rammer i særlig grad landets olieindustri. Trump-regeringen håber, at sanktionerne vil få iranerne til at afstå fra at genoptage deres atomprogram.



Den iranske overkommando siger ifølge AP, at både den iranske Revolutionsgarde og øvrige dele af hæren også deltager i øvelsen.



Den iranske præsident, Hassan Rouhani, siger mandag, at Iran fortsat vil sælge olie på trods af sanktionerne.



Samtidig kan den amerikanske tv-station CNN berette, at der mandag morgen er større demonstrationer mod sanktionerne i en række iranske byer.



/ritzau/