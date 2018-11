Irland: Brexit kan sætte fredsaftale over styr

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU-Kommissionen

Brexit har undergravet Langfredagsaftalen, der sluttede 30 års blodig konflikt i Nordirland.



Det siger den irske premierminister, Leo Varadkar, til irsk radio lørdag.



"Brexit har undergravet Langfredagsaftalen, og det har fået forholdet mellem Storbritannien og Irland til at hænge i laser," mente han.



Briterne træder 29. marts ud af EU. Uden en aftale opstår en lukket grænse mellem det britiske Nordirland og republikken Irland.



Mange frygter, at det kan sætte freden over styr, hvis ikke regeringen i London når frem til en aftale med EU-Kommissionen, der fastholder den åbne grænse.



/ritzau/Reuters