Nordkorea lufter genoptagelse af atomprogram

Nordkorea mener, at USA har svigtet, når det kommer til at hæve sanktioner mod landet. Derfor lufter Nordkorea nu, at landet er parat til officielt at genstarte udviklingen af langdistancemissiler og atomvåben.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



"USA tror, at dets ofte gentagede parole om "sanktioner og pres" vil lede til nedrustning. Vi kan ikke lade være med at grine af så tåbelig en idé.



"En forbedring af forholdet mellem landende og sanktioner kan ikke sameksistere," skriver Nordkoreas udenrigsministerium ifølge AP i en udtalelse.



Gensidige trusler



I efteråret 2017 truede USA's præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un løbende hinanden med atomkrig og død og ødelæggelse via officielle udtalelser og på sociale medier.



Efterfølgende sagde Donald Trump dog ja til at mødes med Kim Jong-un på et topmøde - noget Nordkoreas leder længe havde ønsket for at fremstille sig selv som en vigtig aktøre geopolitisk.



Trump roste desuden Kim Jong-un gentagne gange.



Startskud til forhandlinger



Det blev startskuddet til politiske forhandlinger, hvor øget samarbejde og nordkoreansk nedrustning var resultatet. Blandt andet inviterede Nordkorea journalister til at se nedrivningen af et testområde for atomvåben.



Men nu taler Nordkorea altså om, at programmet kan blive startet igen, da man ikke er tilfreds med udviklingen i lempelser af sanktioner.



"Hvis USA fortsætter med at opføre sig arrogant uden at vise nogen forandring i sin position, så kan Nordkorea tilføje endnu et mål til målet om økonomisk udvikling. Ordet pyongjin kan komme tilbage," skriver Nordkoreas udenrigsministerium.



Pyongjin var navnet på Nordkoreas strategi om økonomisk og atomar udvikling.



I de seneste årtier har Nordkorea arbejdet på at blive en atommagt. Over de seneste år har Nordkorea gennemført succesfulde test af både langdistancemissiler og atombomber.



Udviklingen har gjort indsatsen mere presserende for at mindske spændingerne mellem Nordkorea og resten af verden, da ingen grundlæggende har en interesse i atomkrig.



/ritzau/