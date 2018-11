10.000 falske demokrater er blevet slettet fra Twitter

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter

Twitter har slettet mere end 10.000 automatiserede konti, som det sociale medie siger var etableret med henblik på at afskrække amerikanske vælgere fra at stemme ved midtvejsvalget i næste uge.



Beskederne så ud til at være blevet sendt af medlemmer af Det Demokratiske Parti. Partiet henvendte sig selv til Twitter og gjorde opmærksom på, at beskederne ikke kom fra dem.



- Vi har taget affære over for relevante konti og aktiviteter på Twitter, siger en talsmand for det sociale medie i en e-mail.



De falske opslag og konti er blevet fjernet i slutningen af september og begyndelsen af oktober.



Der er tale om et relativt begrænset antal konti. I forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2016 slettede Twitter flere millioner konti, som ifølge selskabet var blevet brugt til misinformation om valget.



/ritzau/