Regeringskrise i Norge: Partileder vil gå ved nej til ny regering

Et intenst politisk drama udspiller sig fredag på et ekstraordinært landsmøde for Kristelig Folkeparti (KrF) i Norge - både fra talerstolen og i kulisserne.



Der bliver kæmpet hårdt for at få overbevist usikre delegerede for at stemme for en ny retning for partiet, hvis leder, Knut Arild Hareide, ønsker at bryde med den borgerlige fløj.



Hareide vil ikke længere være støtte for Erna Solbergs borgerlige regering. Han vil i stedet gå i alliance med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, hvilket vil føre til et norsk regeringsskifte.



De 190 delegerede på landsmødet ventes omkring klokken 18.00 at gennemføre en hemmelig afstemning om partiets fremtidige kurs. Under debatten på mødet fredag eftermiddag har ingen signaleret, at de har skiftet side.



Hovedparten af de 190 delegerede har imidlertid ikke taget ordet. Så udfaldet af afstemningen imødeses med spænding.



Ifølge norske medier er der stor sandsynlighed for, at Hareide kommer i mindretal. Men ifølge dagbladet VG er der blevet arbejdet intenst i kulisserne på at få flere over på Hareides side.



Partiformanden gjorde det tidligere på dagen klart, at han trækker sig som partileder, hvis det ikke lykkes for hans fløj at få flertal for at gå i regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.



- Det vil ikke være rigtigt for partiet, at jeg skulle holde ved, hvis ikke mit synspunkt vinder frem, sagde han i talen til sit parti tidligere fredag.



Hareide har været særlig kritisk over for den rolle, som Fremskrittspartiet har spillet i Erna Solbergs regering. Hans kritik har i særlig grad været rettet mod partiets næstformand, Sylvi Listhaug.



De 190 delegerede er samlet på et hotel ved Gardermoen lufthavn i Oslo.



