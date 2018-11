Analytikere: Tabt midtvejsvalg kan øge Trumps fokus på handelskrig

Det tyder på, at den amerikanske præsident, Donald Trump, må vinke farvel til sit komfortable flertal i Kongressen, når der tirsdag 6. november afholdes midtvejsvalg i USA.Republikanerne har for øjeblikket flertal i begge Kongressens kamre - Senatet og Repræsentanternes Hus - men langt de fleste indikatorer tyder ifølge Jyske Bank på, at flertallet i sidstnævnte tipper til Demokraternes fordel efter valget. Den nye magtfordeling kan betyde, at Trump ikke kan få vedtaget de love, han ønsker, da amerikansk lovgivning skal vedtages i begge kamre, lyder vurderingen fra flere analytikere.- Det betyder, at Kongressen bliver handlingslammet, og Trump ikke får gennemført mere af sin indenrigspolitiske agenda. Det kan dog medføre, at han fokuserer mere på handelskrigen, vurderer chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en analyse.Han peger på, at den løbende måling af, hvor godt vælgerne vurderer, at præsidenten gør det, kan bruges som rettesnor for, hvor godt det traditionelt set går for hans parti i midtvejsvalget.- Vælgernes vurdering af Trump er blevet forbedret på det seneste, men han er stadig mindre populær end andre præsidenter på dette tidspunkt i sit præsidentskab. Det tyder på, at republikanerne mister flertallet i kongressen ved midtvejsvalget, skriver chefanalytikeren.Selv om love ikke kan vedtages uden flertal i begge kamre, kan den amerikanske præsident dog vedtage såkaldte dekreter, der angiver, hvordan der skal arbejdes inden for rammerne, som allerede er sat af Senatet.Det gjorde præsident Trump blandt andet brug af, da han gennemførte det omdiskuterede indrejseforbud mod indbyggere fra syv lande i primært Mellemøsten i januar 2017. Ulempen ved dekreter er dog, at den næste præsident nemt kan rulle dem tilbage.Politisk økonom Stephanie Kelly fra Aberdeen Standard Investment mener ligesom Kim Fæster, at et magtskifte i Repræsentanternes Hus kan lægge en dæmper på Trumps politiske muligheder.- På den ene side vil det klippe præsident Trumps vinger og gøre det meget sværere for ham at få gennemført sin indenlandsk politik, såsom endnu en runde af skattelettelser.- På den anden side vil aktivisten i Trump blive nødt til at fremvise succes frem mod præsidentvalget i 2020, og handelspolitik kan være hans bedste våben, skriver hun i en analyse.Hun ser også et magtskifte i Repræsentanternes Hus som det mest sandsynlige udfald af tirsdagens midtvejsvalg.- Det mest sandsynlige udfald af midtvejsvalget er, at Demokraterne komfortabelt vil tage kontrollen i Repræsentanternes Hus, og at Republikanerne vil bevare kontrollen i Senatet.- Demokraterne vil sandsynligvis bruge de næste to år til at skubbe på for at anklage Trump. De vil sandsynligvis fejle, men spektaklet vil være negativt for præsidenten og politikken i USA, skriver Stephanie Kelly.Der er valg til Kongressen hvert andet år, hvor en tredjedel af medlemmerne i Senatet er på valg, mens hele Repræsentanternes Hus er på valg. Det kaldes midtvejsvalget, fordi det kommer midtvejs i en præsidents valgperiode./ritzau/FINANS