EU-retskommissær: Hvidvask er et hårdt slag for Danmark

Det er ikke kun Danske Bank og selskabets aktiekurs, der får skrammer af hvidvaskskandalen. Sagen har alvorlige konsekvenser for hele Danmark. Sådan lyder det fra EU's retskommissær, Vera Jourová. Det skriver Finans.



"Danmark må nu arbejde hårdt på at få sit omdømme tilbage. Det er et hårdt slag for den danske finanssektors omdømme," siger hun.



Udmeldingen kommer, efter at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har forsikret hende om, at regeringen tager situationen meget alvorligt og er i gang med at stramme reglerne for at sikre, at noget lignende ikke kan ske igen.



Det kvitterer hun for, men hun understreger, at de europæiske regler ikke er hovedproblemet. Der er nærmere sket fejl i håndhævelsen af dem, f.eks. hos de danske og estiske finanstilsyn.



Det forventer Vera Jourová vil blive konklusionen på de undersøgelser, der kører både i Danmark og Estland og hos den europæiske bankmyndighed, EBA, som er i færd med at undersøge de to tilsyns arbejde og samarbejde om sagen.



Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er enig med kommissæren.



"Det er skadeligt for den danske finanssektor, når der kører en sag, hvor Danmark bliver forbundet med hvidvask. Derfor er det vigtigt, at vi nu får ryddet op og sikrer, at vi har en stram lovgivning og et effektivt tilsyn," siger han til Finans.



