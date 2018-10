EU fordømmer attentatplan i Danmark men bakker op om Iran-aftale

EU fordømmer det planlagte attentatforsøg på dansk jord og udtrykker solidaritet med Danmark. Det oplyser en talskvinde for EU-Kommissionen.



Men samtidig fastholder EU, at episoden ikke skal undergrave den europæiske opbakning til atomaftalen med Iran.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har betegnet det som "totalt uacceptabelt", at Iran ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) planlagde et attentat i Danmark.



Den danske ambassadør i Iran er hjemkaldt. Danske politikere taler samtidig om muligheden for at skærpe sanktionerne mod Iran.



Men i Bruxelles er reaktionen en smule mere afdæmpet.



- Vi fordømmer enhver trussel mod sikkerheden i EU og tager hver en hændelse meget alvorligt. Så vi er solidariske med den pågældende medlemsstat, i dette tilfælde Danmark, siger talskvinden, Maja Kocijancic.



Hun tilføjer, at kommissionen fortsat venter på at få fuld klarhed over, hvad der er foregået.



Samtidig arbejder EU-diplomater på at redde atomaftalen med Iran, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen.



Kocijancic fastholder, at arbejdet med at redde aftalen ikke betyder, at EU overser andre spørgsmål.



- Men vi mener, at atomaftalen, som har et meget klart mål, fortsat skal være på plads, fordi den er et sikkerhedselement, mens andre emner skal adresseres med stor alvor parallelt, siger talskvinden.



/ritzau/AFP