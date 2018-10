Løkke lodder stemning for Iran-sanktioner

Der er ikke her og nu udsigt til, at Danmark foretager yderligere sanktioner mod Iran, efter at det tirsdag kom frem, at landet planlagde et attentat på dansk grund.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen fortalte onsdag i forbindelse med Nordisk Råds møde i Oslo, at han lige nu er i dialog med andre lande om, hvordan man skal markere sin utilfredshed med Irans ageren.



- Der er behov for at vise Iran, at vi godt ved, hvad der er foregået, og at vi ikke vil finde os i det.



- Jeg har kendskab til, at iranerne også i andre lande har haft lignende aktiviteter.



- Derfor bruger vi de kommende dage på at række ud til vores europæiske allierede for at kunne give et samlet modsvar, siger Løkke.



Danmark har allerede besluttet at hjemkalde ambassadøren i Teheran, Danny Annan, på ubestemt tid.



Inden hjemrejsen til Danmark var Danny Annan onsdag morgen til samtale i det iranske udenrigsministerium, skriver Irans statslige nyhedsbureau Irna.



Det står ikke klart, hvem der havde indkaldt mødet. Ifølge Irnas telegram blev Danny Annan indkaldt til Irans udenrigsministerium.



Ifølge Danmarks udenrigsministerium havde ambassadøren selv bedt om mødet.



Under samtalen afviste Iran igen at have noget at gøre med en attentatplan i Danmark.



Hjemkaldelsen af ambassadøren er et usædvanligt træk, som kun sjældent benyttes, fortæller Martin Marcussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.



- Det er et tegn på, at man overvejer, om Iran i virkeligheden er modent til at indgå i almindelige diplomatiske relationer, forklarer han.



EU fordømte onsdag det planlagte attentatforsøg på dansk jord og udtrykte solidaritet med Danmark, siger en talskvinde for EU-Kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP.



Men samtidig fastholder EU, at episoden ikke skal undergrave den europæiske opbakning til atomaftalen med Iran.



Den holdning deler den danske statsminister.



- Vi ønsker, at Iran-aftalen skal opretholdes. Den er godt nok udfordret ved, at amerikanerne har forladt den, men Europa står vagt om den.



/ritzau/