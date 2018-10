Officielt: Ejendomsvurderinger udskydes til midten af 2020

De nye ejendomsvurderinger bliver udskudt til midten af 2020.



Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen i dag på et pressemøde.



Samtidig vil der fra april 2019 blive tilbudt vejledende vurderinger til 80.000 boligejere, der har mulighed for at tilkendegive, hvordan de oplever de nye vurderinger.



De vejledende vurderinger skal give feedback til de juridisk bindende vurderinger, der derefter vil blive udsendt i etaper fra juli 2020.



"Mange boligejere er måske slet ikke klar over, at de første nye vurderinger faktisk er på vej. Derfor lægger jeg stor vægt på, at vi får startet dialogen med den enkelte ejendomsejer - både for at fortælle om de nye vurderinger, der er på vej, og om de nye boligskatteregler, der træder i kraft om få år. Det er vigtigt at få afmystificeret, hvad de kommende vurderinger kommer til at betyde og forklare, at man som boligejer ikke skal blive urolig, hvis man får en højere vurdering," lyder det fra Karsten Lauritzen.



Udskudt flere gange



De nye ejendomsvurderinger har været undervejs siden 2013, da det tidligere ejendomsvurderingssystem blev suspenderet grundet store unøjagtigheder i vurderingerne. Derfor er det fortsat boligpriser fra 2011, der danner basis for ejendomsskatten.



Efter arbejdet på det nye vurderingssystem gik i gang, er det flere gange blevet udskudt. Senest blev vurderingerne udskudt til april 2019 og nu står det altså klart, at det først bliver i juli 2020, at de første boligejerene kan få deres bindende vurderinger.



Skatteministeriet lægger til grund for den seneste udskydelse, at der er en række risici forbundet med at fastholde den nuværende plan, herunder at sagsbehandlingen risikerer ikke at være juridisk holdbar.