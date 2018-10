Skatteministeriet afviser udskydelse: Nye boligskatter træder i kraft i 2021

Det er ikke korrekt, når Børsen skriver, at det nye boligskattesystem ligesom de nye ejendomsvurderinger udskydes med ét år og ikke træder i kraft som planlagt 1. januar 2021.



Det oplyser Skatteministeriet.



Ifølge Skatteministeriet træder de nye boligskatter i kraft 1. januar 2021 som aftalt blandt et flertal af Folketingets partier i maj 2017.



Pressemøde klokken 15



Ifølge Børsens oplysninger kan det nye ejendomsvurderingssystem ikke nå at blive klar til udsendelse fra 2. kvartal 2019. Derfor skubbes de nye vurderinger med ét år.



Den oplysning vil Skatteministeriet hverken be- eller afkræfte før skatteminister Karsten Lauritzen (V) har holdt pressemøde klokken 15.



Oprindelig skrev Børsen, at det nye boligskattesystem, der skulle være trådt i kraft 1. januar 2021, også blev udskudt med et år. Den oplysning er ifølge Skatteministeriet forkert.