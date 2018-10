Forsinkede ejendomsvurderinger får regeringen til også at udskyde nye boligskatter

Opdatering klokken 14.17: Det er ikke korrekt, når Børsen skriver, at det nye boligskattesystem ligesom de nye ejendomsvurderinger udskydes med ét år og ikke træder i kraft som planlagt 1. januar 2021. Det oplyser Skatteministeriet.



Ifølge Skatteministeriet træder de nye boligskatter i kraft 1. januar 2021 som aftalt blandt et flertal af Folketingets partier i maj 2017.



Det er ikke kun danskernes nye ejendomsvurderinger, der bliver udskudt i et år. Også det nye boligskattesystem, der skulle være trådt i kraft 1. januar 2021, bliver udskudt et år. Det erfarer Børsen.



Ifølge Børsens oplysninger kan det nye vurderingssystem ikke nå at blive klar til at udsende de nye vurderinger fra 2. kvartal 2019. Derfor skubbes de nye vurderinger med ét år.



Det betyder, at det nye skattesystem, der skulle være trådt i kraft 1. januar 2021 også bliver skubbet ét år.



Hastemøde i Skatteministeriet



Det nye boligskattesystem indebærer en stor omlægning af boligskatterne. Ejendomsværdiskattestoppet bliver ophævet og vurderingen af grunde under ejerlejligheder står til markante forandringer.



Tidligere onsdag kom det frem, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) har indkaldt Folketingets partier til hastemøde kl. 14. Her vil han ifølge Børsens oplysninger informere partierne om forsinkelsen og udskydelsen af boligskattesystemet.



Efterfølgende vil der omkring klokken 15 være et såkaldt door-step pressemøde med skatteministeren.



Ejendomsvurderinger udskudt ét år



Fra 2. kvartal 2019 skulle danskerne have fået de nye ejendomsvurderinger, der skal erstatte de gamle og misvisende offentlige ejendomsvurderinger, der ligger til grund for den ejendomsskat, som danskerne betaler.



Det er nu udskudt. Det bekræftede De Konservatives skatteordfører Anders Johansson allerede tidligere onsdag. Ifølge Børsens oplysninger udskydes udsendelsen af de nye vurderinger med ét år.



Fra 1. januar 2021 skulle den store omlægning af boligskatterne, som et flertal i Folketinget blev enige om i maj 2017 være trådt i kraft. Omlægningen betyder bl.a., at skatten fremover kobles til boligens værdi, og at danskere, der ejer boligen ved overgangen til det nye system, får en skatterabat.



Ifølge Børsens oplysninger bliver den nye boligskattesystem også udskudt med ét år, så det nu først træder i kraft 1. januar 2022.