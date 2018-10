Ejendomsvurderingerne bliver udskudt - minister har indkaldt til hastemøde

Danskerne kommer til at vente endnu længere på deres nye ejendomsvurderinger, der ellers skulle have været udsendt fra andet kvartal 2019.



Det bekræfter De Konservatives skatteordfører Anders Johansson overfor Børsen.



"Danskerne har krav på at få nogle retvisende vurderinger, men hvorvidt der er nogle økonomiske konsekvenser ved udskydelsen går jeg ud fra, at ministeren vil redegøre for på mødet her klokken 14. Fra vores synspunkt er det vigtigst, at det bliver sat i søen rigtigt fra dag 1. Vi presser på alt det vi kan, fordi danskerne har krav på hurtigt at få det her system til at virke, så vi kan få retvisende ejendomsvurderinger. Men vi skal heller ikke havne i situationer som tidligere, hvor systemer fra dag 1 slet ikke har kunnet håndtere de ting, de skal," siger Anders Johansson.



Han bekræfter, at forligspartierne bag de nye ejendomsvurderinger er indkaldt til hastemøde kl. 14 i Skatteministeriet, og at der er tale en udskydelse af ejendomsvurderingerne på programmet.



Han kalder det samtidig "foruroligende, at vi ikke kan få det her system til at fungere hurtigere og bedre".



Hos Dansk Folkeparti er skatteordfører Dennis Flydtkjær bekymret for, om vurderingssystemet bliver endnu en af de fejlslagne offentlige it-projekter.



"Det er ærgerligt. Det er i forvejen forsinket med et halvt år, så hvis det bliver yderligere forsinket får det økonomiske konsekvenser, men også konsekvenser for borgerne, at man ikke får nye ejendomsvurderinger. Men det er svært at gøre noget ved som politiker, for man kan jo ikke bare sige stop," siger Dennis Flydtkjær og fortsætter.



"Mine bange anelser, hvis det bliver udskudt, er, om vi nu har gang i et nyt it-projekt, der bliver udskudt og udskudt og så aldrig bliver til noget. Det, synes jeg, er det mest alarmerende".



Dennis Flydtkjær oplyser, at han ikke ved, hvor længe ejendomsvurderingerne bliver udskudt, men ifølge mediet Ejendomswatch bliver vurderingerne udskudt med et år. Det skriver Ejendomswatch på baggrund af "flere kilder på Christiansborg".



Skatteministeriet afviser at kommentere på, hvorvidt der er tale om en udskydelse, men henviser til et efterfølgende pressemøde kl. 15.



Udskudt flere gange



De nye ejendomsvurderinger har været undervejs siden 2013, da det tidligere ejendomsvurderingssystem blev suspenderet grundet store unøjagtigheder i vurderingerne. Derfor er det fortsat boligpriser fra 2011, der danner basis for ejendomsskatten.



Efter arbejdet på det nye vurderingssystem gik i gang, er det flere gange blevet udskudt. I foråret lød udmeldingen fra Karsten Lauritzen, at udsendelsen af nye vurderingerne endnu en gang ville blive rykket. Denne gang til andet kvartal af 2019.



Men mandag luftede Karsten Lauritzen så muligheden for, at vurderingerne kunne blive udskudt endnu en gang, da han sagde følgende:



"Det kan godt være, at der kommer en situation, hvor man skal sige, at så skal man skubbe det en smule mere for, at det produkt, der kommer ud, at vi er helt sikre på, at det er rigtigt," lød det fra Karsten Lauritzen.