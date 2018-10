USA og Storbritannien lover støtte til Danmark efter iranske attentatplaner

Danmark modtager opbakning fra både USA og Storbritannien i sagen om et planlagt iransk attentat på dansk jord.



Premierminister Theresa May udtrykte støtten til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et bilateralt møde tirsdag i Norge.



- Det er vigtigt, at vi sender en meget klar besked til ondsindede statslige aktører, i henhold til det du netop sagde om Iran.



- Storbritannien vil selvfølgelig uden omsvøb fordømme forsøg fra udenlandske aktører, der udfører hvilken som helst form for angreb på europæisk jord, siger hun.



Mødet foregik i regi af Nordisk Råds 70. session.



Også USA udtrykker støtte til Danmark, skriver udenrigsminister Mike Pompeo på Twitter:



- Vi lykønsker den danske regering med at anholde en snigmorder fra det iranske regime. I knap 40 år har Europa været målet for terrorangreb, hvor Iran står bag. Vi opfordrer vores allierede og partnere til at konfrontere alle Irans trusler mod fred og sikkerhed.



Lars Løkke Rasmussen protesterer på det kraftigste over Iran og fordømmer landets adfærd.



Han vil tage sagen op i EU-regi for at se, om yderligere sanktioner kan komme på tale. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene.



Theresa May brugte lejligheden til at hylde de gode relationer til Danmark og det "meget gode samarbejde på sikkerhedsområdet".



- Vi er klar til at arbejde sammen med jer og assistere jer på enhver måde, vi kan i forhold til denne sag.



- Og det er vigtigt, at vi, som vi begge er inde på, sender en meget klar besked i forhold til de aktiviteter, som udenlandske aktører står bag, siger hun.



Oplysningerne om et planlagt attentat på dansk jord stammer fra Politiets Efterretningstjeneste. PET holdt tirsdag et pressemøde om sagen, hvor efterretningstjenesten gik ud med oplysningerne.



Planerne om et attentat var skyld i den gigantiske politiaktion, der 28. september lukkede store dele af landet ned.



I dagene op til konstaterede PET, at en person observerede og fotograferede en ASMLA-leders bopæl. Personen er norsk statsborger og mistænkes for at deltage i planlægning af et drab på lederen.



Politiet har sigtet og fået varetægtsfængslet vedkommende til 8. november.



ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.



Medlemmerne af gruppen i Danmark efterforskes for at have hyldet det blodige angreb, som i september kostede 25 mennesker livet i Iran.



