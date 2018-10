DF om attentatplaner: Hjemkald Danmarks ambassadør fra Iran

Danmarks ambassadør i Iran bør kaldes hjem.



Sådan lyder det fra Søren Espersen, der er Dansk Folkepartis udenrigsordfører og formand for Udenrigspolitisk Nævn.



Han reagerer på, at iransk efterretningstjeneste har planlagt et attentat på dansk jord ifølge den danske efterretningstjeneste.



Og det bør få konsekvenser.



- Man bør hjemkalde den danske ambassadør til konsultation. Det er et meget dramatisk diplomatisk skridt, som jeg mener, man skal tage.



- Det har en stor effekt og vil også have det internationalt. Det vil jeg opfordre regeringen til at gøre, siger han om iranske attentatplaner på dansk jord.



Den gigantiske politiaktion, der 28. september lukkede store dele af landet ned, skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste planlagde et attentat i Danmark. Det oplyste PET tirsdag.



Den iranske ambassadør har tirsdag eftermiddag været til møde i Udenrigsministeriet. Her blev han mødt med "utvetydig fordømmelse af den helt uacceptable iranske adfærd" ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).



Også Enhedslisten er forarget ifølge udenrigsordfører Eva Flyvholm.



- At det iranske præstestyre tilsyneladende planlægger at slå sine modstandere ihjel i Danmark er noget, vi skal tage ekstremt alvorligt.



- Så sent som i november 2017 blev en ASMLA-leder skudt og dræbt i Holland. I juli 2018 udviste den hollandske regering to iranske diplomater.



- Jeg opfordrer udenrigsministeren og resten af regeringen til nøje at overveje, hvilke diplomatiske skridt der nu skal tages over for Iran, siger hun i en skriftlig kommentar.



ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.



Medlemmerne af gruppen i Danmark efterforskes for at have hyldet det blodige angreb, som i september kostede 25 mennesker livet i Iran.



/ritzau/