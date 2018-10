May: Nordmænd kan blive i Storbritannien efter brexit

Den norske og den britiske regering er enige om at garantere rettigheder til statsborgere fra det andet land, hvis det kommer til et brexit uden en aftale mellem EU og Storbritannien.



- De er en del af vort samfund, en del af vort land og vi byder deres bidrag velkommen, siger den britiske premierminister, Theresa May, om nordmænd i Storbritannien.



Udtalelsen blev fremsat af May ved et pressemøde i Oslo onsdag, hvor den britiske premierminister førte drøftelser med Norges statsminister, Erna Solberg.



Den norske regeringsleder gjorde det også klart, at der vil blive værnet om britiske statsborgeres rettigheder, hvis det skulle komme til et hårdt brexit - uden en aftale.



- Norge og Storbritannien får en omfattende aftale om vores medborgeres rettigheder, fastslår Solberg.



- Efter marts 2019 kommer vi til at behandle alle briter, som bor i Norge, på sådan en måde, at de har samme muligheder, som de tidligere har haft.



May giver det samme løfte til norske statsborgere, der bor i Storbritannien.



Samtidig benytter den britiske premierminister lejligheden til at fastslå endnu en gang, at der ikke kommer en ny afstemning om Storbritanniens udtræden af EU.



- Vi får ikke endnu en afstemning om brexit, siger May.



Der kommer heller ikke et parlamentsvalg i forbindelse med brexitprocessen, siger hun.



- Det ville ikke være i nationens interesse, siger May ifølge Reuters.



/ritzau/NTB