USA forbereder næste told-bølge mod Kina

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske regering gør klar til at komme med næste bølge af øget toldsatser mod kinesiske varer, fortæller tre anonyme kilder med kendskab til processen til Bloomberg News.



Dermed rasles der med de økonomiske sabler forud for et topmøde i november mellem USA's præsident, Donald Trump, og Kinas leder, Xi Jinping.



Hvis ikke mødet hjælper med at køle handelskrigen mellem de to lande ned, vil USA annoncere den næste omgang toldsatser i starten af december, fortæller de tre kilder til Bloomberg.



Ifølge to af de tre kilder vil den næste bølge ramme varer, der i 2017 blev importeret for 257 milliarder dollar af. Ingen af de pågældende varer er hidtil blevet ramt af USA's forhøjede toldsatser mod Kina.



Når en forhøjet toldsats annonceres, skal der være en 60-dage lang periode, hvor offentligheden kan høres. Dermed vil stigningerne i toldsatserne træde i kraft i starten af februar, skriver Bloomberg.



/ritzau/