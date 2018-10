Hvad kan der ske ved det amerikanske midtvejsvalg? Få analysen her

Republikanernes flertal i begge kamre i kongressen er på spil, når amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget 6. november. Dyk ned i tallene bag valget, og få et analytisk bud på, hvad de mulige udfald vil betyde for markederne og for Donald Trumps reelle magt de kommende år.Bevarer Republikanerne grebet om magten i USA, spredes der glæde i finansmarkederne.Sandsynligheden taler – endog meget stærkt – for, at finansmarkederne i USA 7. november vågner op til stigende aktiekurser, hvis det republikanske flertal i Kongressens to kamre bevares.Grundlæggende fordi, markederne altid reagerer positivt dagen efter et midtvejsvalg, uanset hvem, der vinder, fordi en politisk usikkerhed er fjernet. Men især fordi en "rød mur" – storbanken Barclays' navn for republikansk sejr – baner vej for nye skattelettelser.En rød mur vil også forhindre, at præsident Donald Trumps indenrigspolitiske dagsorden bremses af demokratisk modstand, og må koncentrere sine kræfter på nye aggressive udenrigs- og handelspolitiske tiltag som optakt til præsidentvalget i 2020. Tiltag, der kan skade USA's egen økonomi.Republikanerne har allerede en "Tax Reform 2.0" klar til vælgerne. En finanspolitisk lempelse på 600 mia. dollar over de kommende 10 år. Et skub til at USA's økonomiske vækst kan fortsætte.Dette års reduktion af selskabsskatten fra 35 til 21 pct. kunne tydeligt ses i årets første kvartaler på mange virksomheders resultater. Længe holdt det en meget stor hånd under aktierne. En gentagelse er en stor fristelse for Republikanerne.Præsident Trump lover, at den næste runde skattelettelser går til middelklassen. Omend det, kort inden midtvejsvalget, kan synes næsten for tykt, er det en fair antagelse, at kun få i målgruppen tænker på prisen. USA har et budgetunderskud på 779 mia. dollar i det første hele finansår under Donald Trump. Det svarer til 3,9 pct. af bnp. En stigning på 0,4 procentpoint og langt over grænsen, hvad man tillader i eurozonen.En rød mur efter midtvejsvalget vil ligeledes forhindre en tilbagerulning af den deregulering for erhvervslivet, der ligesom skattelettelserne har understøttet USA's økonomiske vækst. Dereguleringen er, set fra Europa, i høj grad foregået under radarhøjde, men amerikanske økonomer peger på, at præsident Trump bevisligt har fjernet flere love og mere regulering end han har indført.Uforandret republikansk magt vil tillade denne proces at fortsætte, til glæde for de virksomheder, hvor den regulerende spændetrøje lettes.Og tillige fjerne en trussel fra demokraterne om at rulle dereguleringen tilbage, hvilket kan skabe mistillid og færre investeringer.Tillid er alt. En blå bølge – og især en blå tsunami – er markedsmæssigt derfor det potentielt farligste udfald af USA's midtvejsvalg om en uge.Hvor en stor del af verden gerne ser en form for "normalisering" af amerikansk politik, altså et nederlag til Donald Trump og Republikanerne, er det alt andet lige ikke et ønskescenarie for markederne.Men en blå bølge er, hvis skal tro målingerne af vælgerstemningen, hvad USA vil vågne op til 7. november. Målingerne peger næsten enslydende på et udfald, hvor demokraterne vinder magten tilbage i Repræsentanternes Hus, men ikke formår at vinde et flertal i Senatet: En blå bølge. Konsekvenserne er svære at forudsige, fordi en situation med en republikansk præsident, et demokratisk flertal i Huset og et republikansk flertal i Senatet, åbner for talrige ukendte.Det mindre sandsynlige udfald, en blå tsunami med demokratisk flertal i begge kamre, er ifølge iagttagere i USA nemmere at have med at gøre, fordi det vil reducere den rekordhøje tillid blandt forbrugere og virksomheder. Virksomhederne vil se frem til valget i 2020 og frygte, at der kommer både en demokratisk præsident og "socialistiske" demokrater af Bernie Sanders-modellen i Kongressen. Politikere, der vil rulle Trumps skattenedsættelse og erhvervsvenlige tiltag tilbage.Følgen kan blive reduceret tillid til fremtiden, ensbetydende med færre investeringer og derfor en nedgang i den økonomiske vækst. Det vil ikke ske umiddelbart efter valget, men over tid. Og dermed også på det tidspunkt sent i 2019 eller begyndelsen af 2020, hvor der blandt mange økonomer er nervøsitet for, at centralbanken har forhøjet renten så meget, at det i sig selv er vækstbremsende og/eller recessionsfremkaldende.Men uden den blå tsunami, men blot med en blå bølge, øges usikkerheden betydeligt. Kun de færreste iagttagere tør være skråsikre. På handelspolitikken og USA's nye straftolde kan en blå bølge betyde, at Trump vil koncentrere sig om Kina, og bevare bl.a. den eksisterende våbenhvile med EU, som han ellers har truet med massive importafgifter på den store bileksport.Demokraterne vil forsøge at stoppe flere handelskrige, fordi gengældelsen også gør ondt i USA. Men det kan gå den stik modsatte vej, hvis demokraterne presser på med nye undersøgelser af Trump, eventuelt med indledningen til et forsøg på at afsætte ham. Hans svar kan være en eskalering af handelskrige.