USA-ambassadør bliver ny chef i Udenrigsministeriet

Ambassadør Lars Gert Lose bliver ny departementschef i Udenrigsministeriet.



Han har indtil nu været ambassadør i USA og overtager stillingen som departementschef efter Ulrik Vestergaard Knudsen, der tiltræder en stilling som vicegeneralsekretær i OECD i Paris.



"Jeg er glad for beslutningen om at indstille Lars Gert Lose til stillingen som ny departementschef i Udenrigsministeriet," siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.



Den 48-årige Lose var på forhånd en af topfavoritterne til at afløse Ulrik Vestergaard Knudsen.



Han været ambassadør til USA siden 2015 og har et godt kendskab til de mange forskellige opgaver i Udenrigsministeriet.



I pressemeddelelsen betoner Anders Samuelsen, at det er vigtigt i en tid, "hvor Danmark skal navigere i stadigt vanskeligere udenrigs- og sikkerhedspolitiske vande".



I løbet af sin karriere i den danske udenrigstjeneste har han vist, at han ud over at have øje for diplomatiet også besidder en vis grad politisk sans.



"Vi har brug for en stærk udenrigstjeneste for at håndtere de mangeartede udfordringer og for at varetage danske interesser internationalt i tæt samarbejde med den øvrige centraladministration."



"Jeg er sikker på, at Lars med sin baggrund og sine kvaliteter vil kunne videreføre og videreudvikle det eksisterende gode samarbejde," siger Anders Samuelsen.



Lars Gert Lose blev udpeget som USA-ambassadør af netop Ulrik Vestergaard Knudsen i 2015. Inden kom han fra en stilling som udenrigspolitisk rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S) i Statsministeriet.



Lose blev kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet i 1997 og har siden varetaget flere forskellige stillinger i Udenrigsministeriet.



Lars Gert Lose tiltræder stillingen fra 1. januar 2019.



