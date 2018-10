Medie: Angela Merkel er klar til at opgive formandspost i CDU

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, er efter et stort stemmetab i delstaten Hessen klar til at opgive formandsposten i CDU, siger partikilder til dpa.



Det skal hun have gjort klart på et møde i partiets øverste ledelse, skriver nyhedsbureauet.



Merkel har stået i spidsen for det konservative CDU siden 2000. Hun har været forbundskansler siden 2005.



Hun har indtil i dag støttet, at formandsposten og kanslerembedet hører sammen.



Ved delstatsvalget i Hessen gik CDU ti procentpoint tilbage. Lige så skidt gik det to uger tidligere for søsterpartiet CSU ved delstatsvalget i Bayern.



/ritzau/



Opdateres