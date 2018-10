Opdateret kl. 11.31 - Statsminister Stefan Löfven opgiver at danne regering i Sverige.



Det siger han efter et møde hos Andreas Norlén, der er formand for det svenske parlament, Riksdagen. Det skriver nyhedsbureauet TT.



Löfven har afsøgt muligheden for en regering på tværs af de to store blokke i svensk politik.



Det vil sige at søge et samarbejde med Liberalerna og Centerpartiet. De to borgerlige partier har nægtet ethvert samarbejde med den store vinder ved efterårets valg, det nationalkonservative Sverigedemokraterna.



De borgerlige partier kan ikke alene sikre sig et flertal, medmindre de indvilger i at samarbejde med Sverigedemokraterna.



Andreas Norlén skal nu overveje, hvem der skal gøre forsøget på at danne regering.



/ritzau/