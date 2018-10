Flere lande overvejer EU's forslag om digital skat: Teknologikæmper i risiko for beskatning af nettoindtægt

Google, Facebook og andre store teknologiselskaber risikerer i fremtiden en beskatning af deres nettoindtægt - frem for beskatning af overskuddet - i Asien og Sydamerika - inspireret af EU's skatteforslag.



Det skriver avisen Wall Street Journal.



Landene, der overvejer skatteforslaget, inkluderer blandt andet Sydkorea, Indien, Mexico og Chile.



Beskatningerne, der også er kendt som digital skat, kan lægge milliarder af dollar til selskabernes skatteregning. De digitale skatter har til formål at beskatte digitale tjenester fra globale selskaber. Beskatningen dækker i visse tilfælde dataindsamling - herunder online markedsføring - af den lokale befolkning.



"Lande over hele kloden forstår nu, at de er nødt til at indføre digital skat. Det er et spørgsmål om rimelighed," siger Bruno Le Maire, der er finansminister i Frankrig, til Wall Street Journal.



EU venter ifølge Wall Street Journal, at den digitale beskatning vil indbringe omkring 5,7 mia. dollar årligt, mens Asien på længere sigt kan se frem til endnu større digital beskatning, da væksten er højere og der er flere internetbrugere.



Forslaget bliver mødt af kritik fra blandt andet lobbyister i multinationale selskaber og lande med høj eksport, der mener, at beskatningen kan skade mindre selskaber, samt at forslaget kan føre til en dobbeltbeskatning, som kan hæmme international handel og demotivere investeringer.



/ritzau/FINANS