USA's tidligere præsident Barack Obama anklagede fredag aften præsident Donald Trump for at opdigte og lyve.



Han rettede en hidtil uset skarp kritik mod den nuværende amerikanske præsident og hans konservative partifæller.



"Vi har ikke før set, at politikere helt åbenlyst, gentagne gange, uden omsvøb og skamløst lyver," sagde Obama.



Talen blev holdt i både Milwaukee i Wisconsin og Detroit i Michigan, hvor Obama ved vælgermøder gav sin støtte til demokratiske kandidater til midtvejsvalget i USA den 6. november.



Obama kritiserede blandt andet republikanerne for deres misbrug brug af Hillary Clintons e-mailsag under præsidentvalget.



//ritzau/AP