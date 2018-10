USA's præsident, Donald Trump, anklagede sent fredag medierne for at bruge rørbombesagen imod ham.



Det sagde han på et vælgermøde i Charlotte i delstaten North Carolina.



Han mente, at medierne forsøger at skade ham med deres dækning af sagen om de 14 rørbomber, der er sendt til prominente Trump-kritikere.



FBI anholdt fredag i Florida en hovedmistænkt i sagen. Rørbomber er denne uge blevet sendt fra et posthus i Florida til blandt andre Barack Obama, Hillary Clinton og det amerikanske medie CNN.



Ifølge Trump har medierne i deres dækning af sagen forsøgt at angribe den konservative bevægelse.



/ritzau/Reuters