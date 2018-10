Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal sammen med Siriuspatruljen overnatte på indlandsisen i Grønland.



Det oplyser Statsministeriet.



Det hidtil hemmeligholdte besøg aflægges på den østgrønlandske kyst ved Siriuspatruljens hovedkvarter, Daneborg, på halvøen Wollaston Foreland.



Ifølge Lars Løkke Rasmussen er det vigtigt, at russerne ved, at der bliver holdt øje med dansk territorium. Og her spiller Siriuspatruljen en afgørende rolle.



"Der er enighed mellem de arktiske stater om, at vi løser politiske spørgsmål og eventuelle problemer ad fredelig vej. Vi ønsker, at Arktis skal være et lavspændingsområde, det påhviler alle de arktiske stater at sørge for, at det forbliver sådan," siger Lars Løkke i en skriftlig kommentar.



Siriuspatruljen er en lille, militær specialenhed, som tilbagelægger enorme afstande i det nordøstlige Grønland på slæderejse.



Besøget givet et unikt indblik i patruljens hverdag og leveforhold, siger Lars Løkke.



"Deres helt særlige livsbetingelser sikrer, at vi i København og Nuuk ved, hvad der sker i Arktis. De er langt væk fra deres familier og venner, og deres omgivelser er barske. Jeg har stor respekt for det arbejde, de udfører. Det er ikke for slapsvanse," siger han.



/ritzau/