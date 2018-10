Drabet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi "undergraver regional stabilitet" i Mellemøsten, advarer USA's forsvarsminister, Jim Mattis.



Under et besøg i Bahrain, hvor han deltager i en international konference, fortæller Mattis, at den amerikanske regering vil tage yderligere skridt i sagen.



Kashoggi, der blandt andet skrev for avisen Washington Post, blev myrdet, da han 2. oktober trådte ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Her ventede en større gruppe saudiske agenter, som var landet i Tyrkiet samme nat.



Mattis nævner ikke Saudi-Arabien ved navn, men konstaterer, at drabet på den saudiske journalist "må bekymre os alle".



Tavs om stort våbensalg til Saudi-Arabien



Han minder om, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, allerede har ophævet godkendte visa til personer, der er mistænkt for at have taget del i drabet.



Men han siger intet om, at USA vil annullere et stort våbensalg til Saudi-Arabien, som der ellers har lydt krav om i USA's kongres.



Ifølge Tyrkiet var det i alt 15 agenter, der blev fløjet fra Saudi-Arabien til Istanbul 2. oktober. Efter at have slået Khashoggi ihjel, parterede de liget. Hans ligdele er ikke blevet fundet endnu.



Det fik fredag Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, til at efterlyse svar fra Saudi-Arabien på, hvad der er blevet af liget, og hvem der gav ordren til, at Khashoggi skulle myrdes.



Khashoggi var kendt for at skrive kritisk om det saudiske styre og andre autoritære regimer i den arabiske verden.



/ritzau/AP