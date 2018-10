Trump inviterer Putin på besøg i USA

Præsident Donald Trump har inviteret Ruslands præsident, Vladimir Putin, til Washington, oplyser USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton.



Trump vil også have et kort møde med Putin i Paris 11. november, fortæller Bolton på et pressemøde i Georgiens hovedstad, Tbilisi.



Det fremgår ikke klart, om Putin har sagt ja til invitationen.



Bolton har de seneste dage været i Moskva, hvor han har haft møder med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.



Putin og Trump har mødtes flere gange i forbindelse med internationale møder. Men de har kun en gang deltaget i et topmøde ansigt til ansigt. Det var i Finlands hovedstad, Helsinki, i juli.



Efter det møde blev Trump stærkt kritiseret hjemme i USA for at have været underdanig over for den russiske præsident og for at undsige USA's efterretningstjenester.



Kritikken kom også fra en del af hans egne republikanere.



Et besøg af Putin i USA er sprængstof. Rusland forsøgte i 2016 gennem sociale medier at manipulere med præsidentvalget i USA. Blandt andet ved at udsprede løgne på de sociale medier om kandidaterne ifølge de amerikanske efterretningstjenester.



Formålet var at sikre, at Trump blev præsident, hedder det. Det benægtes af Rusland.



Den amerikanske præsident siger, at det er i USA's interesse at have et godt forhold til Rusland.



Et kort møde mellem Trump og Putin 11. november sker i forbindelse med en højtidelighed i Paris, der skal markere 100-året for afslutningen af Første Verdenskrig.



/ritzau/Reuters