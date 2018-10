Regeringens klimaplan giver kun 1000 grønne biler på to år

Relateret indhold Artikler

Regeringens klimaplan vil kun give Danmark 1000 ekstra el- og plug-in-hybridbiler på gaderne de næste to år.



Det fremgår af regeringsnotater fra Skatteministeriet og Finansministeriet, som Politiken er i besiddelse af. Notaterne sætter ifølge avisen for første gang tal på effekten af regeringens initiativer på området



Med de 1000 ekstra grønne biler er der dermed langt til statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) eget mål om, at Danmark skal have i alt en million grønne biler på gaderne i 2030.



Ifølge regeringens notater vil der i årene 2019-2020 komme omkring 6000 flere el- og såkaldte plugin-hybridbiler, hvis regeringens forslag ikke bliver vedtaget.



Hvis initiativerne bliver indført, vil tallet være omkring 1000 grønne biler højere.



Både De Radikale og SF kritiserer regeringen.



"Det er pinligt, at statsministeren står den ene dag og siger, at han har meget store ambitioner på det her område, for at vi den næste dag finder ud af, at man ikke er klar til at tage de skridt, der gør det bare en smule troværdigt," siger klimaordfører Ida Auken (R) til Politiken.



Også SF's klimaforhandler Lisbeth Bech Poulsen langer ud efter regeringen.



"Det er håbløst uambitiøst, og jeg kan ikke forestille mig, at vi kan være med i en aftale på dette niveau."



"I årevis har området været præget af en zigzagkurs, og det er ingen tjent med. Der er brug for forudsigelighed, og vi kan ikke ende med en halv løsning i nogle år, som er det, regeringen her har lagt op til," siger SF'eren til Politiken.



En del af regeringens klimaudspil, som blev præsenteret tidligere i oktober, er at stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030. Salget af nye plug-in-hybridbiler skal stoppes i 2035.



Regeringen har valgt at nedsætte en kommission, der skal regne på udgifterne og på, hvordan staten kan få andre indtægter, hvis bilafgifterne stopper med at skæppe i kassen.



Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, fremhæver, at kommissionen også skal komme med anbefalinger til, hvordan en fremtidig regering kan komme i mål.



"Som sagt har vi jo også lagt op til et kommissionsarbejde, fordi vi har brug for flere redskaber i værktøjskassen for at nå frem til vores meget ambitiøse mål om en million lav-emissionsbiler i 2030," siger hun til Politiken.



Hun fortæller, at hun mener, at målet om en million grønne biler i 2030 er ambitiøst, men kan lade sig gøre.



"Vi kommer ikke sovende til det, og det er derfor, vi har behov for en kommission, som kan sige, hvilke tiltag vi yderligere har brug for," siger hun.



Ida Auken mener dog ikke, at en kommission er vejen frem.



"Det handler ikke om, at man mangler viden. Det handler om, at man mangler det politiske mod til at lave så stor en forandring," siger klimaordføreren.



/ritzau/