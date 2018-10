Dræbt journalists ældste søn flygter ud af Saudi-Arabien

Jamal Khashoggis ældste søn, Salah Khashoggi, har forladt Saudi-Arabien.



Det skete onsdag, oplyser to kilder tæt på den dræbte journalists familie.



De afviser at oplyse, hvor han er rejst hen, eller at afsløre andet om hans afrejse.



Ifølge den ene af kilderne har Salah Khashoggi dobbelt statsborgerskab. Foruden at være statsborger i Saudi-Arabien er han også statsborger i USA, siger kilden.



Salah Khashoggi har hidtil været underlagt udrejseforbud fra Saudi-Arabien.



Hans far, Jamal Khashoggi, har ofte kritiseret styret i Saudi-Arabien og kronprins Mohammed bin Salman i artikler i blandt andet Washington.



Jamal Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober.



/ritzau/Reuters