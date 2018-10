Skæbnedag for Trump? - Forstå det historiske midtvejsvalg i USA

6. november er en skelsættende dag i amerikansk politik. Amerikanerne skal til et midtvejsvalg, der af eksperter kaldes det vigtigste i nyere tid.



Der skal vælges et helt nyt Repræsentanternes Hus, og i Senatet skal en tredjedel potentielt udskiftes. Og alt efter valgets udfald kan præsident Donald Trump enten stå i en historisk stærk position - eller rykke et skridt tættere på en rigsretsag.



Men hvordan fungerer det amerikanske midtvejsvalg? Og hvad er sandsynligheden for at magten skifter?



Det kan du se i denne explainer.