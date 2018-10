S-ordfører: Bog om Skat viser behov for kommission

En ny bog, som er skrevet af forvaltningseksperterne Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen, retter skarp kritik af beslutningen om at omlægge strukturen i Skat i midten af 00'erne.



Det understreger ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, behovet for en tilbundsgående undersøgelse af arbejdet med at omstrukturere Skat.



- Alle partier, der har haft regeringsansvar og som har haft skatteministerposten i perioden, har et medansvar for, hvad der er sket. Det løber vi heller ikke fra.



- Det er jo derfor, at vi har bedt om at få nedsat en skattekommission, der undersøger, hvad der tidligere er sket i Skatteministeriet.



- Vi har også rykket for, at kommissionen får udleveret det nødvendige materiale, for det går simpelthen for langsomt.



- Og det får os selvfølgelig til at spekulere over, hvad den nuværende regering mon er bange for, siger Nicolai Wammen.



Han mener, at bogen om Skat er en belastning for finansminister Kristian Jensen (V), der som skatteminister var øverste chef for Skat fra 2004 til 2010.



- Det er en sønderlemmende kritik, hvor der bruges udtryk som "løsagtig" og "stærkt kritisabelt" om de beslutninger, der blev truffet.



- Alt tyder på, at der er gået uhørt elendigt forarbejde forud for de ændringer, der skete i Skat fra 2005.



- Ministre må foreslå det, de vil. Men man må have en forventning om, at det sker på et sagligt og velforberedt grundlag, siger Wammen.



Kritikken fra Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen går blandt andet på, at der ikke var lavet tilbundsgående undersøgelser af konsekvenserne af omlægningen af skattevæsnet.



Forskerne mener, at beslutningen om at nedlægge de kommunale skattekontorer blev hastet igennem for at undgå for mange protester fra kommunerne.



/ritzau/