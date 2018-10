EU afviser Italiens omstridte budget

Opdateret kl. 16:30 - EU-Kommissionen afviser Italiens budget for 2019, bekræfter kommissær. Det er første gang, at kommissionen kræver et budget ændret.



I en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen fremgår, at det budget som Italien har foreslået ikke møder de krav som EU-kommissionen anbefalede den 13. juli 2018. Kommissionen noterer sig desuden, at det foreslåede budget ikke lever op til de målsætninger Italien selv præsenterede i april 2018.



EU-Kommissionen kræver, at den italienske regering præsenterer et nyt budget i løbet af de næste tre uger.



Pierre Moscovici EU-kommissær for økonomi- og finanspolitik mener ikke, at beslutningen om at forkaste det italienske budget burde komme som en overraskelse for nogen.



"Det foreslåede budget fra den italienske regering repræsenterer en klar overtrædelse og bevidst afvigelse fra de forpligtigelser, som Italien selv har lovet at overholde," siger Pierre Moscovici.



"Vores dør er dog ikke lukket. Vi vil gerne fortsætte den konstruktive dialog med de italienske myndigheder," siger Pierre Moscovici videre.



Bygger på fælles tillid



Valdis Dombrovskis, ansvarlig for EU's Financial Services og Capital Markets Union, begrunder beslutningen med, at EU's økonomi og stabilitet bygger på et solidt fundament af fælles tillid.



"Det er vores arbejde og pligt at arbejde ud fra et fælles bedste og gensidige forpligtigelser som er taget af medlemslandene. Italiens gæld er en af de højeste i Europa, og de italienske skatteborgere bruger dert samme på at facilitere den gæld som de bruger årligt på uddannelsesystemet," siger Valdis Dombrovskis og fortsætter:



I det lys ser vi ikke noget alternativ end at bede den italienske regering om at lave et nyt budget for 2019, og vi ser frem til at indgå i en konstruktiv dialog med den italienske regering de kommende uger."





opdateres