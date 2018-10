Saudi-Arabien lander milliardaftaler ved investeringsmøde

Saudi-Arabien er begyndt at sætte underskrifter på aftaler, der vil indbringe et trecifret milliardbeløb fordelt på flere af landets sektorer.



Det skriver Reuters.



Tirsdag startede investeringstopmødet Future Investment Initiative i Riyadh, hvor flere selskaber kaster penge efter olie-, gas- og infrastruktursektoren i Saudi-Arabien.



Flere topchefer og udenlandske politikere har dog valgt at blive væk fra topmødet.



Blandt andet møder Danmark ikke op ved topmødet. Heller ikke Storbritannien, Frankrig og USA er til stede.



Det sker efter begivenheder i Istanbul, hvor den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Ahmad Khashoggi blev dræbt under et besøg på sit lands ambassade.



Topchefer fra investeringsbanken JPMorgan, bilfabrikanten Ford, industrikoncernen Siemens og kørselsappen Uber har også meldt, at de ikke deltager.



Saudi-Arabiens energiminister, Khalid al-Falih fortæller, at landet gennemgår "en krise af en slags".



- Ingen i kongeriget kan retfærdiggøre det (drabet på Khashoggi, red.) eller forklare det, siger energiministeren ifølge Reuters.



Ved åbningsceremonien beskrev Lubna Olayan, der er en saudiarabisk forretningskvinde, Khashoggi-sagen som "fremmed fra vores kultur", skriver Reuters.



Mange investorer ser en risiko for, at drabet på Khashoggi kan skade samarbejdet mellem vestlige regeringer og Saudi-Arabien, skriver nyhedsbureauet.



Det har vist sig på landets aktieindeks, der ved eftermiddagstid i Saudi-Arabien havde tabt næsten to procent.



Ifølge Reuters ser der dog ud til at blive underskrevet handler for 50 milliarder dollar - svarende til 325 milliarder kroner.



Den sydkoreanske bilproducent Hyundai, det franske olieselskab Total samt råvarehandlerne Trafigura er blandt selskaberne, der lander aftaler med landet, skriver Reuters med henvisning til saudiarabisk stats tv.



