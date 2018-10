Trump lover amerikanerne nye skattelettelser

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har mandag lovet amerikanerne nye skattelettelser. Der er tale om en skattelettelse på 10 pct. til amerikanere med mellemindkomster.



- Vi giver mellemindkomst-familier en skattelettelse på 10 pct. Vi vil stemme om det efter midtvejsvalget, sagde Donald Trump mandag, da han forlod Det Hvide Hus på vej til et valgmøde i Houston, ifølge Bloomberg News.



Det er dog en enkelt knast i den melding, og det er, at de amerikanske lovgivere i Trumps eget parti, Republikanerne, ikke har hørt om denne skattelettelse eller har lovgivning klar, så man snart kan stemme om den.



Trumps melding mandag kom i kølvandet af en udtalelse i weekenden, hvor han også lovede lavere skat til mellemindkomst-familier.



En af Donald Trumps store politiske triumfer var sidste års vedtagelse af en skattereform, som over ti år sender 1500 mia. dollar tilbage til skatteyderne. Reformen er dog blevet kritiseret for, at den først og fremmest gavner virksomhederne og de mest velhavende i USA.



Midtvejsvalget i USA afholdes til november. Her er der udsigt til, at Republikanerne kan fastholde kontrollen og flertallet med Senatet, mens meningsmålingerne tyder på, at Demokraterne efter valget vil dominerer Repræsentanternes hus.



/ritzau/FINANS