Regeringens trafikråd er åben for ny fartkontrol

Færdselssikkerhedskommissionen er klar til at kigge på alt, hvad der kan hjælpe i kampen mod flere trafikdrab.



Det siger kommissionens formand, Kim Christiansen (DF), efter at Rådet for Sikker Trafik og Øresundsbroen har efterspurgt strækningskontrol i tunnelen under broen.



Med strækningskontrol noterer et system automatisk, hvor en bil kører ind på en strækning, og hvornår den forlader strækningen igen.



Så kan man se, om der gennemsnitligt er kørt for stærkt, og der kan udstedes en sanktion.



"Jeg ved, at man bruger det flere steder i udlandet. Strækningskontrol har også fejl, men intet er fuldkomment. Men det er bestemt et værktøj, man kan tage i anvendelse sammen med stærekasser. Jeg er åben over for alt, hvad der kan mindske antallet af ulykker," siger Kim Christiansen.



Hos Rådet for Sikker Trafik er administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller fortaler for strækningskontrol. Til en start på Øresundsbroen, men gerne andre steder.



"Jeg synes, det er et stærkt redskab at tage ind, der kan supplere de andre kontroller. Generelt er politiets færdselskontrol under pres, for de mangler ressourcer og prioriterer tit andre ting. Strækningskontrol er måske en af de mest effektive måder at lave fartkontrol på. Og så er det en meget retfærdig måde at gøre det på, " siger Mogens Kjærgaard Møller og peger på, at det generelt går tilbage med trafikanternes moral, og at mere kontrol vil være en stor hjælp.



Skeler man til antallet af trafikdræbte, er tidligere tiders store fald ebbet ud.



Fra årtusindskiftet indtil 2012 faldt antallet af dræbte fra omkring 500 om året til 167.



Siden er tallet bølget lidt frem og tilbage og lå i 2017 på 175 ifølge Danmarks Statistik.



"Vi er desværre stagneret lidt, men de senere år er der også kommet 200.000 flere biler på vejene," siger Kim Christiansen.



"Vi er ved at lave en ny målsætning, der gerne skulle pege mod, at vi kommer under 100 dræbte i trafikken om året. Vi skal have så få dræbte og tilskadekomne som muligt. Hvis nogen vil have et forsøg med strækningskontrol, så bliver det ikke mig, der kommer til at bremse det."



Socialdemokratiet er også klar til at kigge på strækningskontrol.



"Vi mener, det er en god og effektiv måde at lave kontrol på. Med hensyn til broen mener vi dog, at der andre ting som rumleriller og bedre skiltning, man kunne starte med," siger transportordfører Rasmus Prehn (S).







