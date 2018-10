Rusland fordømmer Trumps bebudede farvel til INF-traktat

USA's hensigt om at trække sig fra nedrustningsaftalen INF om mellemdistanceraketter mødes med fordømmelse fra Rusland.



Viceudenrigsminister Sergej Rjabkov kalder ifølge det russiske nyhedsbureau Tass beslutningen for farlig og et udtryk for et amerikansk ønske om total dominans.



"Det er et farligt skridt, som jeg er sikker på ikke bare bliver forstået af det internationale samfund, men vil vække alvorlig fordømmelse fra alle medlemmer af verdenssamfundet, som er forpligtet til sikkerhed og stabilitet, og som arbejder på at styrke de nuværende regler," siger Rjabkov ifølge Tass.



INF-aftalen står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Aftalen forbyder enhver opstilling af mellemdistanceraketter.



Den blev indgået i 1987 af de daværende ledere af USA og Sovjetunionen - Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov.



Både atomare og konventionelle ballistiske missiler samt krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5500 kilometer blev tilintetgjort.



Rusland og USA har flere gange beskyldt hinanden for at bryde aftalen.



USA's præsident, Donald Trump, annoncerede lørdag aften, at han trække USA ud af aftalen, hvis ikke Kina og Rusland går med til en ny aftale.



Ifølge Rjabkov er det et udtryk for et ønske om total amerikansk dominans.



"Ved første blik kan jeg sige, at det er tydeligt, at INF-traktaten skaber problemer for jagten på total amerikansk dominans i den militære sfære," siger han ifølge Tass.



Hvis USA trækker sig, varsler Rjabkov ifølge et andet russisk nyhedsbureau RIA, at Rusland vil foretage "gengældende foranstaltninger", som vil inkludere militær teknologi. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Søndag ankommer John Bolton, der er Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, til Moskva for at tale med blandt andre Rjabkov.



"Vi håber at høre fra ham under mødet, i morgen (mandag, red.) og dagen efter præcist og tydeligt, hvad USA har intentioner om at gøre," siger Rjabkov ifølge AFP.



/ritzau/