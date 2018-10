Løkke: Saudi-Arabien har ikke givet hele sandheden

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger ifølge TV2, at Saudi-Arabien "ikke har givet den fulde sandhed", når det kommer til journalisten Jamal Khashoggis død på det saudiske konsulat i Istanbul.



Jamal Khashoggi, der var kritisk over for det saudiske styre, gik 2. oktober ind på det saudiske konsulat i Istanbul og kom ikke ud igen.



Ifølge tyrkiske kilder blev han dræbt og parteret af en dødspatrulje.



Saudi-Arabien har i ugevis sagt, at journalisten forlod konsulatet i god behold.



Men fredag aften ændrede Saudi-Arabien forklaring til, at Jamal Khashoggi var kommet i klammeri på konsulatet og døde.



- Det forhold, at saudierne i nat er ude og bekræfte, at han er død, efter først at have forklaret, at han forlod konsulatet i levende live, viser jo, at vi ikke har fået den fulde sandhed om det her.



- Og det er vi jo nødt til at insistere på. Så det sidste ord er ikke sagt i den her sag, siger Lars Løkke Rasmussen ifølge TV2 lørdag.



Dermed stiller statsministeren sig op i køen af politikere, der ikke har fuld tiltro til den saudiske forklaring.



- At sige, at jeg er skeptisk over for det saudiske narrativ om Mr. Khashoggi, er en underdrivelse, skriver den magtfulde republikanske senator Lindsey Graham på Twitter.



Den hollandske premierminister siger lørdag under et besøg i København:



- Meget er stadig uvist. Hvad skete der? Hvordan døde han? Hvem er ansvarlig? Jeg forventer og håber, at alle relevante oplysninger bliver klarlagt så hurtigt som muligt, siger Mark Rutte.



/ritzau/