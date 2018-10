Der er hørt flere eksplosioner fra forskellige valgsteder i Afghanistans hovedstad, Kabul, lørdag.



Tre er blevet dræbt ifølge talsmand Mohibullah Zeer fra landets sundhedsministerium.



Ifølge en italiensk ngo er 37 sårede blevet bragt på hospitalet.



Det sker, mens afghanerne lørdag afholder parlamentsvalg.



Samtidig har andre problemer med valghandlingerne fået landets valgkommission til at forlænge muligheden for at stemme til søndag.



Det oplyser Abdul Baid Sayad, der er formand for Valgkommissionen, til nyhedsbureauet Reuters.



Valget er tidligere blevet udskudt. Næste år skal Afghanistan efter planen afholde et præsidentvalg.



Derfor er alles øjne rettet mod sikkerheden ved lørdagens parlamentsvalg.



En korrespondent for nyhedsbureauet AFP i Kabul beretter, at vælgere ses flygte fra en skole efter en eksplosion i den nordlige del af Kabul.



Vidner har oplyst, at også andre valgsteder er blevet ramt af eksplosioner.



Et øjenvidne fortæller AFP, at han prøvede at stemme, men blev nødt til at løbe for livet efter eksplosionen ved skolen. Øjenvidnet har set flere ofre blive evakueret.



En talsmand for indenrigsministeriet Nasrat Rahimi har bekræftet to eksplosioner nær valgsteder i Kabul.



En leder af en politikreds i Kabul fortæller nyhedsbureauet AP, at to betjente er blevet såret, da de ville afmontere en sprængladning nær et valgsted.



Det lykkedes ikke, og to vælgere blev ifølge politichefen også såret af eksplosionen.



Eksplosionerne er langt fra de eneste voldelige episoder på valgdagen.



I provinsen Ghor har Taliban-krigere dræbt fire betjente i et bagholdsangreb, oplyser en talsmand for provinsens guvernør til AP.



Ifølge talsmanden var de fire betjente på vej til et valgsted i byens hovedby, Firozkoh.



Valgkommissionen i landet forklarer, at forlængelsen af valget til søndag skyldes tekniske problemer.



Der angives manglende valgmateriale, forvirring over biometrisk udstyr og valgsteder, som er åbnet for sent.



/ritzau/AFP