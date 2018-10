Chefen for Federal Reserve i Dallas, Robert Kaplan, spår to til tre renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank de kommende ni måneder, men han hører ikke til den gruppe af chefer i banken, som taler for at løfte renten over neutralt niveau.



- Jeg er ikke parat til at sige, at vi skal bevæge os forbi neutral, sagde han i en tale i New York.



Den neutrale rente defineres som et niveau, hvor den toneangivende rente hverken sparker til økonomien eller bremser den.



Robert Kaplan pegede samtidig på, at den amerikanske økonomi er stærk, og at der er mindst to, men mere sandsynligt tre renteforhøjelser forude.



På seneste rentemøde i september var der et flertal blandt Federal Reserves styrekomite for at lade renten komme over neutralt niveau i en periode, fremgik det af referatet, som blev offentliggjort onsdag. Samtidig så snittet af cheferne den neutrale rente i 3,00 pct. mod 2,90 pct. tilbage i juni.



Federal Reserve hævede i forlængelse af mødet i slutningen af september den toneangivende rente i USA med 25 basispoint til intervallet 2,00 til 2,25 pct. Det var tredje gang i år, at renten blev hævet, og banken signalerede samtidig en renteforhøjelse mere til december samt yderligere tre i 2019.



Centralbanken har løftet sin rente seks gange i alt, siden Donald Trump indtrådte i præsidentembedet i januar 2017. Forhøjelsen i september var samtidig ottende gang, at den renten blev løftet, siden Federal Reserve startede sin igangværende stramningscyklus i december 2015.



Robert Kaplan er i 2018 ikke medlem af Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC).



/ritzau/FINANS