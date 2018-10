Der er hørt flere eksplosioner fra forskellige valgsteder i Afghanistans hovedstad, Kabul, lørdag.



Det sker, mens afghanerne lørdag afholder parlamentsvalg.



Valget er tidligere blevet udskudt. Næste år skal landet efter planen afholde et præsidentvalg.



Derfor er alles øjne rettet mod sikkerheden ved lørdagens parlamentsvalg.



En korrespondent for nyhedsbureauet AFP i Kabul beretter, at vælgere ses flygte fra en skole efter eksplosion i den nordlige del af Kabul.



Vidner har oplyst, at også andre valgsteder er blevet ramt af eksplosioner.



/ritzau/AFP