DF vil have redegørelse for skattespekulation i Danmark

Dansk Folkeparti vil have kastet lys over spekulation i forbindelse med udbytteskat i Danmark.



Derfor kalder Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, skatteminister Karsten Lauritzen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd i Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.



Det fortæller Hans Kristian Skibby.



"Jeg har kaldt til samråd, fordi der den seneste uge er kommet en række absurde nyheder i forhold til grænseoverskridende økonomisk kriminalitet," siger han.



DR har blandt andet skrevet, at den australske storbank Macquarie har været involveret i formodet bedrageri og spekulation med udbytteskat mod i hvert fald Tyskland, Schweiz og Frankrig.



Banken er hovedinvestor i den danske telekoncern TDC.



Dansk Folkeparti beder skatteministeren gøre rede for, i hvilket omfang lignende skattespekulation er sket i Danmark, og hvilket værn regeringen vil lave mod det.



"Det er helt på sin plads, hvis vi får en redegørelse for ministrenes handlemuligheder og de ting, som de agter at sætte i gang på baggrund af de her nye oplysninger ikke mindst med deres udenlandske kolleger," siger Hans Kristian Skibby.



Den australske bank har været specialiseret i forskellige former for formodet bedrageri med skat af udbytter. Banken har som minimum tjent tre milliarder kroner på fidusen.



Og netop forholdet mellem danske og udenlandske ejerskaber vil Dansk Folkeparti sætte fokus på.



Han henviser til, at Macquaries andel af TDC kan være købt for penge, som selskabet har svindlet sig til.



"Jeg vil gerne vide, hvad ministrene synes om det. Vores telefoni og infrastruktur er vitale dele i et land som det danske," siger Hans Kristian Skibby.



Derudover skal begge ministre redegøre for, hvilke sanktioner der kan gives - og til hvem.



Hans Kristian Skibby vil også høre ministrene til, hvilke initiativer regeringen vil bruge for at styrke myndigheders samarbejde både nationalt og internationalt.



Erhvervsordføreren fortæller, at han selv er "på herrens mark".



"Jeg har ikke nogen stor forvaltning, der kan synliggøre for mig, hvad der skal ske," siger han.



Macquarie ejer halvdelen af aktierne i TDC. De danske pensionskasser ATP, PFA og PKA har hver især en sjettedel.