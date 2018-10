Trumps toldmur får Europa og Asien til at bygge handelsbroer

Mens præsident Donald Trump truer med at klippe USA's bånd til Verdenshandelsorganisationen (WTO), vil Europa og Asien styrke det internationale handelssystem.



På et topmøde mellem Asien og Europa har stats- og regeringschefer fra nogle lande og ministre fra andre talt om handel og styrket samarbejde.



"Lederne bekræftede en stærk støtte til at bevare og styrke et internationalt handelssystem baseret på regler og funderet i Verdenshandelsorganisationen (WTO)," hedder det i erklæringen fra mødet.



Malaysias vicepremierminister mener, at Trumps beslutning om at indføre og hæve toldsatser på varer får de omkring 50 lande på mødet til at rykke sammen.



"Det er klart, at det giver større grund til at rykke tættere sammen. Vi arbejder sammen om at hjælpe hinanden til fri og fair handel," siger Wan Azizah.



USA er ikke nævnt i sluterklæringen. Men der er flere indirekte henvisninger til USA og Trump mellem linjerne.



"Topmødet viser, at landene i Europa og Asien, som alle ønsker et regelbaseret handelssystem, samles for at bekræfte støtten til internationalt samarbejde. Det er et vigtigt signal," siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel.



De omkring 50 lande peger på, at der er behov for en åben verdensøkonomi.



"Lederne understreger deres vilje til at overholde WTO-regler, samarbejde om at gøre dets tvistbilæggelsessystem mere effektivt og øge aktuelle bestræbelser på at reformere WTO," hedder det i erklæringen.



På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef, Federica Mogherini, at de to verdensdele skal forsvare et "handelssystem baseret på regler om fri og fair handel".



Senere fredag vil EU og Singapore gøre alvor af hensigten, når de underskriver en omfattende handelsaftale.