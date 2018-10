Grünfelds borgmesterafgang deler vandene i avisledere

Niko Grünfelds afgang som kultur- og fritidsborgmester for Alternativet i København efter nogle møgsager deler vandene i avislederne fredag.



Ekstra Bladet konstaterer, at Grünfeld "har været spild af tid fra dag et", og Berlingske mener, at han traf den rigtige beslutning ved at få af.



På den anden side mener BT, at Grünfeld skulle være blevet og kæmpet videre som borgmester, og Information skriver, at han "burde have undskyldt, lært af sine fejl og vendt tilbage til arbejdet".



Det var på grund af rod med cv'et, dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret og trusler mod familien, at Grünfeld takkede af. Han bekendtgjorde sit stop på Facebook sent onsdag aften.



Der er tre kandidater fra Alternativet til at afløse Grünfeld som kulturborgmester: Det er Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt.



Afstemningen finder sted 28. oktober. Kun medlemmer af Alternativet i København kan stemme. Den, der får flest stemmer, bliver borgmester.



/ritzau/