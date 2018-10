Løkke efter topmøde: Vi skal være klar på brexit uden aftale

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) håber og tror på, at det vil lykkes EU og Storbritannien at lande en skilsmisseaftale for brexit.



Men det er ikke ensbetydende med, at Danmark ikke forbereder sig grundigt til et scenarie, hvor en aftale ikke falder på plads. Det understreger statsministeren på vej ud fra topmødet i Bruxelles torsdag.



"Vi skal være klar. Forberedelserne kan ikke intensiveres, fordi de i forvejen er så intensive, som de kan være," siger Lars Løkke Rasmussen.



"Vi har ikke nogen ambition om at få brug for det beredskab, vi er ved at bygge op. Det vil være bedst for Danmark og for Storbritannien med en aftale."



Formelt var brexit kun på dagsorden i Bruxelles onsdag, hvor EU's stats- og regeringschefer sent om aftenen tog fra mødet uden en brexitaftale.



Det var ventet på forhånd, men torsdag er det stadig brexit, der stjæler fokus, selv om det er emner som migration og intern sikkerhed, der har været på dagsprogrammet.