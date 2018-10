USA afholder sig fra at kalde Kina for "valutamanipulator"

Den amerikanske regering afholdt sig onsdag i forbindelse med en halvårlig valutarapport fra at kalde Kina for en valutamanipulator. Finansminister Steven Mnuchin løftede dog alligevel pegefingeren.



Det skriver Bloomberg News.



"Af særlig bekymring er Kinas manglende valutagennemsigtighed og den nylige svækkelse af valutaen. Vi vil fortsat overvåge og gennemgå Kinas valutapraksis, inklusiv gennem løbende diskussioner med People's Bank of China," udtaler Steven Mnuchin i en meddelelse.



People's Bank of China er Kinas centralbank.



Rapporten peger på, at centralbanken kun i begrænset omfang ser ud til at have direkte interveneret i valutahandelen med yuan den senere tid, men omvendt er USA "dybt skuffet" over, at People's Bank of China ikke offentliggør, når den intervenerer.



Allerede i sidste uge forlød det, at finansministeriets halvårlige valutarapport, som udarbejdes af ministeriets embedsmænd, ville frikende Kina for valutamanipulation. Da præsident Donald Trump har beskyldt Kina for manipulation, og da Steven Mnuchin har været kritisk over for Kina, var der alligevel spekulationer om, at amerikanerne måske alligevel ville optrappe handelskrigen med yderligere beskyldninger, og at den politiske ledelse i USA ville tilsidesætte embedsmandsrapporten.



/ritzau/FINANS