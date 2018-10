Elbæk efter Grünfelds farvel: Der skal genopbygges tillid

Når sager om kritik af politikere florerer i medierne, sætter det sine spor. Alternativet går ikke fri. Og nu skal tilliden bygges op.



Sådan lyder det fra Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, efter at partiets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, har valgt at trække sig.



"Der er ingen tvivl om, at sager af denne her type påvirker politiske partier, der står i sådan nogle situationer. Det gør det da."



"Selvfølgelig skal der genopbygges tillid til både vælgerne og medlemmerne. Det er jeg også helt sikker på, at vi nok skal gøre," siger Uffe Elbæk.



Den afgående kulturborgmester var sammen med Elbæk med til at stifte Alternativet.



"Jeg håber virkelig, virkelig, at han bliver ved med at være en del af holdet. Han har igennem så mange år på alle måder været med til at bidrage til det Alternativet, der er i dag," siger Uffe Elbæk.



"Jeg ved, det har været en meget svær personlig beslutning for ham. Men med de argumenter, han giver om det pres han og hans familie har været under, så er det både forståeligt og måske også nødvendigt," siger han.



Partilederen har ikke været i kontakt med Grünfeld, siden han besluttede sig for at trække sig fra posten. Men Elbæk understreger, at det var borgmesterens egen beslutning.



Kritikken mod kulturborgmesteren er gået på urigtige oplysninger om cv og forhold om indretning og ansættelser.



"Niko har selv været ude meget klart og sige, at han er ked af nogle af de beslutninger, han har truffet, og de ting, han har gjort"



"Men hvis man kigger på det udefra, så handler det ikke om politik, eller at der er sket noget ulovligt. Det her handler om personlige beslutninger, som er kommet til at fylde rigtig, rigtig meget," siger Uffe Elbæk.



Til kommunalvalget sidste år var Grünfeld spidskandidat for partiet i København, hvor Alternativet fik 10,5 procent af stemmerne.



Ifølge Ritzaus oplysninger vil Alternativets gruppe i borgerrepræsentationen muligvis udpege en afløser til borgmesterposten torsdag.



