Overblik: Derfor er den irske grænse et brexit-problem

EU-topmødet onsdag aften i Bruxelles står i brexits tegn. EU's stats- og regeringschefer skal over en middag diskutere den nuværende situation og de næste skridt, som skal tages.



Middagen er for de 27 EU-lande, der fortsat er i EU efter Storbritanniens udtræden. Den britiske premierminister, Theresa May, fremlægger inden middagen det britiske standpunkt for de øvrige EU-ledere.



Det største problem i forhandlingerne er grænsen mellem Irland, der er et EU-land, og Nordirland, der forlader EU sammen med det øvrige Storbritannien.



Her er en række spørgsmål og svar på, hvorfor grænsen volder problemer.



* Hvorfor er det vigtigt med en blød grænse mellem Nordirland og Irland?



I 1998 afsluttede Belfastaftalen årtier med blodig vold. Selv om det ikke står eksplicit i aftalen, blev det taget for givet, at der ikke skulle være en hård grænse med kontrol mellem Nordirland og Irland.



Konflikten i Nordirland er en vigtig årsag til, at EU og Storbritannien vil undgå en hård grænse med bomme og kontrol. I dag er der en "usynlig" grænse mellem de to lande. Den vil man bevare.



* Hvad er problemet?



Problemet er, at Storbritannien og EU ikke kan enes om, hvordan grænsen skal fungere efter skilsmissen.



* Parterne taler om en "bagstopper". Hvad er det?



Bagstopperen er et sikkerhedsnet, der træder i kraft, når overgangsperioden efter briternes udtræden udløber, medmindre eller indtil en bedre løsning på handelsområdet bliver fundet.



Bagstopperen skal sikre, at der ikke er en hård grænse, samtidig med at EU's indre marked er beskyttet mod, at der sniges uregulerede varer fra Storbritannien ind i EU.



Parterne er enige om, at der skal være en bagstopper. Det er udformningen, der skiller dem.



* Hvad er EU's løsning?



Et af EU's forslag til en bagstopper er, at der skal trækkes en handelslinje over Det Irske Hav. Det betyder, at store dele af Nordirlands økonomi vil være underlagt EU-regler.



* Hvad er Storbritanniens løsning?



Storbritannien vil ikke acceptere, at Nordirland bliver afskåret fra resten af landet. Derfor kræver man, at bagstopperen gælder hele Storbritannien.



* Hvad sker der, hvis de ikke kan blive enige om bagstopperen?



Under de nuværende aftalte betingelser for brexit-forhandlingerne kan der ikke falde en aftale på plads, hvis ikke der er enighed om alle dele af aftalen.



Uden en aftale for bagstopperen kommer der altså ingen skilsmisseaftale. Og der vil heller ikke være en overgangsperiode til at lette processen.



Det omtales som en "hård brexit", og det vil begge parter gerne undgå.



Kilder: Financial Times, BBC, The Guardian og The Irish Times.



/ritzau/