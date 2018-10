Borgmester fra Alternativet fanget i nyt rod med cv

Relateret indhold Artikler

Det viser sig nu, at Niko Grünfeld, Alternativets kulturborgmester i København, flere gange har rodet rundt i sit cv.



Grünfeld har ifølge Radio24syv i 2015 i forbindelse med folketingsvalget angivet i sit cv, at han har en kandidatuddannelse. Men det har han ikke.



Han har derimod en HD fra Handelshøjskolen i Aarhus, men det svarer til bachelorniveau. Det oplyser Handelshøjskolen i Aarhus til Radio24syv.



I sidste uge kom det frem, at Grünfeld i forbindelse med kommunalvalget sidste år i sit cv havde oplyst, at han havde en master i positiv psykologi.



Det passede heller ikke. Den fejl har han undskyldt, efter at Radio24syv bragte sagen op.



Grünfeld blev ikke valgt ind i Folketinget i 2015. Før valget bad netmediet Altinget alle kandidater om at udfylde deres cv og mærkesager.



Til Radio24syv har Altinget oplyst, at alle kandidater - deriblandt Grünfeld - selv indtastede deres data.



Op til kommunalvalget sidste år fremgik det specifikt af Grünfelds cv, at han havde en "master i positiv psykologi" fra Aarhus Universitet. Uddannelsen var angiveligt taget i årene 2002-2004.



Men universitetets uddannelsesstrategiske sekretariat kan ikke bekræfte mastergraden.



"Vi kan bekræfte, at Niko Grünfeld har en HD fra Handelshøjskolen i Organisation og Ledelse, erhvervet fra 2000-2004."



"Derimod kan vi ikke bekræfte, at han har en master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet," stod der i en mail fra sekretariatet til Radio24syv i sidste uge.



Alternativet blev ved kommunalvalget det tredjestørste parti i København. Partiet fik 31.553 stemmer ved valget i hovedstaden. Det svarer til 10,5 procent.



Dermed sikrede partiet sig en borgmesterpost. Grünfeld var partiets spidskandidat i København.



Grünfeld har ikke ønsket at stille op til interview med Radio24syv omkring sagen om kandidatuddannelsen.



/ritzau/