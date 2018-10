Mai Mercado: Stop for udbetaling fra Satspuljen skyldes sag om svindel

Der er en sammenhæng mellem sagen om underslæb for 111 millioner og nedlukning af udbetalingssystemet fra satspuljen.Det bekræfter børne- og socialminister Mai Mercado (K)."Sagen om underslæb i Socialstyrelsen er så alvorlig, at styrelsen har set sig nødsaget til at lukke for udbetaling af tilskud i en periode. Det sker for at sikre, at pengene går til de foreninger og organisationer, som er blevet dem tildelt," siger ministeren. I sidste uge kom det frem, at en 64-årig kvinde er sigtet for at svindle sig til 111 millioner kroner af satspuljemidlerne.Det har fået Socialstyrelsen til at tilbageholde oktober måneds udbetaling af midlerne, som går til udsatte grupper i samfundet.Mai Mercado lover, at pengene kommer til udbetaling snarest muligt. Hun lover samtidig, at foreningerne nok skal få de penge, de har fået stillet i udsigt."Det er selvfølgelig ikke optimalt, men styrelsen arbejder intensivt på at få åbnet systemet, så man kan få pengene udbetalt på en sikker og kontrolleret måde," siger Mai Mercado.Men går der to dage eller 14 dage, før foreningerne får deres penge?"Jeg har tilkendegivet, at det skal ske så hurtigt som muligt. Men det er også vigtigt at sige, at systemet er lukket ned på grund af mistanken om underslæb.""Og Socialstyrelsen arbejder hårdt på at få lukket eventuelle huller i systemet og på at etablere en proces, som sikrer, at midlerne går til de rette tilskudsmodtagere," siger ministeren.Efter svindelsagen kom til offentlighedens kendskab, har der lydt kritik fra flere sider af, at der ikke har været ført tilstrækkelig kontrol med udbetalingerne.Rigsrevisionen har desuden gentagne gange kritiseret administrationen af midlerne, der årligt beløber sig til omtrent 15 milliarder kroner./ritzau/