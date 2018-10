Analyse: Dyb svensk regeringskrise - situationen er fastlåst og nøglen findes ikke

"Det her er jätte, jätte svärt. Uhyre komplekst. Men Sverige skal jo regeres."Godt fem uger efter det svenske valg til Riksdagen 9. september opsummerer fungerende statsminister Stefan Löfven mandag formiddag situationen.Bundlinjen er, at den politiske situationen er præcis så kompleks som forudset allerede inden valget. Ingen af de to stort set lige store blokke - med Sverigedemokraterna parkeret udenfor - har et regeringsdueligt flertal. Diverse forsøg på at bryde blokkene op er foreløbigt ikke lykkedes. Sverige står dermed i en politisk uhørt situation, der i en udbredt svensk selvforståelse hører hjemme i europæiske lande med en geografisk placering noget længere sydpå. Landet med de godt 10 millioner indbyggere er splittet som aldrig tidligere, og det er meget svært at se, i hvilken skuffe nøglen til den fastlåste situation findes.I weekenden opgav den borgerlige leder, Ulf Kristersson, Moderaterna, at danne regering. Han er formelt leder for Alliancen, fire borgerlige partier, der ved valget fik et mandat mindre end den rød-grønne blok. Men Alliancen har ikke et regeringsdueligt flertal uden at kunne medregne de 63 mandater fra Sverigedemokraterna som borgerligt støtteparti. Og det afviser lederne af Centerpartiet og Liberalerne at være med til.Mandagen går nu med, at den såkaldte "talman" - formanden for Riksdagen, Andreas Norlen, mødes med partilederne for at undersøge nye muligheder. Dagens første møde var med Stefan Löfven fra Socialdemokraterne, der sandsynligvis senere på dagen bliver den næste partileder, der får opgaven med at danne regering.Stefan Löfven, der har leveret det dårligste valgresultat i sit partis historie, siger, at det er "tid at opbryde blokkene" i svensk politik.Det skal oversættes med, at den socialdemokratiske partileder igen forsøger at bejle til især Centerpartiet og Liberalerne for enten at få dem med i regering eller blive parlamentarisk støtte til en rød-grøn regering.Der blev afvist klart af begge partier inden valget, men siden er især Annie Lööf fra Centerpartiet blødt op.Men på en facon, der forvirrer billedet yderligere. Hun tilkendegiver først, at når plan A, en regering med Alliancen, ikke er en mulighed, så kan plan B være med et samarbejde med Socialdemokraterne.Men da hun søndag på en pressekonference blev spurgt specifikt til en regering med Socialdemokraterna og Liberalerne, var svaret et overraskende klart nej. Og Lööf siger, efter sit møde mandag formiddag med talmanden, at Ulf Kristersson stadig er hendes foretrukne statsminister-kandidat.Imens fortsætter Stefan Löfven med at bløde op. På en pressekonference efter mødet med talmanden siger Löfven, at "ingen får det som de vil, man skal give og tage" og han taler om både "et samarbejde og at sidde i regering sammen."Og i forhold til de ganske få punkter om hvilken praktisk politisk, der kan føre til opbrydning af blokkene, taler den socialdemokratiske partiformand om, at svensk erhvervsliv skal have mulighed for mere fleksibilitet i forhold til ansættelser, så det bliver nemmere at tage højde for op- og nedture i økonomien.Det oversætter svenske politiske kommentatorer til, at man søger inspiration i den danske flexsecuritymodel. Men det hører med i billedet, at Lofven også understreger, at "lønmodtagerne ikke skal bære hele byrder."Netop udsigten til endnu en periode med en svag mindretalsregering og derfor ingen mulighed for at gennemføre tiltrængte reformer på bl.a. arbejdsmarkedet og i skattepolitikken, skaber nervøsitet i toppen af svensk erhvervsliv.